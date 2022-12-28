Суд арестовал бывшего замначальника Красноярской железной дороги по делу о взятке

Центральный райсуд Красноярска сегодня заключил под стражу на 1 месяц 28 суток (по 22 февраля 2023 года) бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги (КрасЖД), обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. По сведениям «Ъ-Сибирь», в деле фигурирует Андрей Власов, курировавший в ведомстве вопросы строительства.

Как писал «Ъ-Сибирь», высокопоставленного железнодорожника следствие обвиняет в получении в 2020 году взятки автомобилем Mercedes-Benz Gelandewagen стоимостью 16 млн руб. за лоббирование интересов подрядной организации при строительстве объектов КрасЖД.

Следователи задержали бывшего замначальника КрасЖД и предъявили обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы). Вину в коррупционном преступлении Андрей Власов отрицает.

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Илья Николаев