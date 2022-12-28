Германия возглавит оперативную группу повышенной готовности НАТО с 1 января

Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО возглавит Германия с 1 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

«Поскольку незаконная война России на Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников»,— сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО была создана в 2014 году из-за присоединения Крыма к России и напряженности на Ближнем Востоке для развертывания в течение пяти дней в случае начала военного конфликта. В группу входит 11,5 тыс. военнослужащих. В 2022 году группу возглавляла Франция. После начала военной операции на Украине ее подразделения были направлены в Румынию.

Олеся Павленко