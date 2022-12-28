В Красногвардейском районе Петербурга рухнул автокран рядом с шиномонтажной

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга у шиномонтажной рухнул автомобильный кран. Инцидент произошел в Уманском переулке днем 28 декабря, пишет 78.ru.

Спецтехника упала у дома № 84б. Согласно данным открытых источников, здесь расположена шиномонтажная мастерская. Представители районной администрации в ответе на запрос журналистов отметили, что на место инцидента выехали сотрудники из отдела строительства.

По предварительным данным, грузовой автомобиль рухнул при проведении разгрузочных работ. Водителя при этом зажало в кабине, его вытащили со сломанной ногой. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

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