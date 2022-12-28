Дело против директора обстрелянной казанской гимназии вернут на дополнительное расследование

Уголовное дело против директора обстрелянной казанской гимназии №175 Амины Валеевой и еще двух фигурантов планируют вернуть на дополнительное расследование. Об этом заявил адвокат обвиняемой Руслан Нагиев.

Напомним, уголовное дело против госпожи Валеевой направили в прокуратуру для обвинительного заключения в начале этого месяца. Самой обвиняемой вменяют халатность. Также по этому делу проходят директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин, отвечавшие за системы пропуска и оповещения в школ. Вины они не признают.

Господин Нагиев добавил, что официальных уведомлений по поводу решения следователей вернуть дело следствию он не получал. Поэтому подробностей он не знает.

"Ъ-Казань"