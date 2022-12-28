Песков сообщил об отсутствии изменений в новогоднем обращении Путина

Президент Владимир Путин в новогоднюю ночь обратится к россиянам в привычном интерьере, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Традиционно обращение записывается на фоне Кремля.

Во время пресс-колла господину Пескову напомнили, что осенью президент посещал военные части и встречался с мобилизованными. На вопрос о том, будет ли в связи с этим изменен интерьер обращения, пресс-секретарь ответил отрицательно. «Нет, никаких изменений не планируется»,— сказал он во время пресс-колла.

Представитель Кремля добавил, что «каждое новогоднее обращение президента, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит основные фразы и посылы на год начавшийся». «Так будет и на этот раз»,— уточнил он, не приведя подробностей.

20 октября Владимир Путин посетил военный полигон в Рязанской области. Он проинспектировал подготовку мобилизованных, пообщался с военнослужащими, а также пострелял из снайперской винтовки.