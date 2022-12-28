Между сочинским аэропортом и Адлером перед Новым годом запустят четыре электрички

Между сочинским аэропортом и Адлером с 30 декабря по 27 июня будут ходить четыре электрички. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Поезд №6049 будет отправляться из Адлера в 11:09 и прибывать в аэропорт в 11:18. Вечерний поезд №6051 будет выезжать из Адлера в 17:10 и приезжать в аэропорт в 17:19. Из аэропорта поезда будут отправляться в 16:44 и 22:30, а прибывать в Адлер — в 16:53 и 22:39 соответственно.

Кроме того, с 30 декабря по 27 июня частично изменится расписание движения пригородного поезда № 6809 Туапсе – Имеретинский курорт. Время отправления не изменится — 14:05, а вот прибывать на конечную станцию поезд будет немного позже обычного — в 17:28.

Альбина Баразгова

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