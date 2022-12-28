В Екатеринбурге выставили на продажу автоцентр за 540 млн рублей

Здание и территорию около бывшего автосалона и автосервисного центра «Автодромиум» на Базовом переулке, 38 в Екатеринбурге выставили на продажу за 540 млн руб. Объявление о продаже выставлено на «Авито». Общая площадь здания — 14,4 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Авито» Фото: «Авито»

В частности, продаются два автосалона, стоянка на 120 машиномест, помещение сервиса площадью 1 тыс. кв. м., кузовной цех, а также офисы, складские, технические помещения общей площадью почти 3,4 тыс. кв. м.

«Здание находится в эксплуатации, заключены все договора на поставку ресурсов. Возможно перепрофилирование здание под любой вид бизнеса. Отличная транспортная логистика, в непосредственной близости находится разворотная площадка, прямые выезды на Челябинский и Тюменский Тракт, выезды через объездную автодорогу на Пермский и Серовский тракты», — указано в объявлении.

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