Алексей Ашурков утвердился на посту главы воронежского управления ФСИН

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Воронежской области возглавил Алексей Ашурков. Нового руководителя губернатору Александру Гусеву представил по видео-конференц-связи директор ФСИН Аркадий Гостев, сообщила пресс-служба облправительства.

На посту главы воронежского управления Алексей Ашурков сменил Виталия Черемушкина, весной 2022 года ушедшего в отставку по выслуге срока службы. В статусе врио до назначения господина Ашуркова ведомством руководил заместитель начальника Аркадий Молоканов. До назначения в Воронеж Алексей Ашурков работал замглавы тамбовского управления ФСИН. В уголовно-исправительной системе он служит с 1999 года.

Кроме того, новым начальником Воронежского института ФСИН утвержден Владимир Злобин. Учреждением он в статусе врио руководил с конца ноября. На этом посту сменил Ивана Сапрыкина, который работал врио начальника с октября 2021 года.

О том, за что в Тамбове судили бывшего замглавы краснодарского управления ФСИН, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «С охранника сняли оправдание».

Александр Прытков

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