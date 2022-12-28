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Самарский чиновник фиктивно устроил знакомого на должность сторожа

Глава сельского поселения Украинка Большечерниговского района фиктивно устроил знакомого на должность сторожа. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным надзорного ведомства, чиновник ранее работал на Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных, являющейся структурным подразделением ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». В феврале 2021 года он фиктивно устроил на должность сторожа своего знакомого, который фактически данную работу не осуществлял. Ущерб государству составил 227 тыс. руб. Зарплату и премии фиктивный работник перечислял чиновнику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Андрей Сазонов

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