Окончание строительства ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино профинансирует Сбербанк

ПАО «Сбербанк» и ООО «Мавис-Строй» подписали кредитный договор на сумму 9,8 млрд руб. на финансирование достройки ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино. Строительство началось еще в 2013 году, однако работы были приостановлены.

По инициативе Минстроя и в рамках решений Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти в 2021 году право на достройку объекта передали инвестиционно-строительной группе «МАВИС». В настоящее время окончательно проработаны все технические, юридические и финансовые вопросы, связанные с достройкой ЖК. Завершить работы планируется в декабре 2025 года.

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