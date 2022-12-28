Пермские священнослужители побывали на Донбассе

Группа священнослужителей Пермской епархии с 12 по 26 декабря побывала с поездкой на Донбассе, сообщает пресс-служба Пермской митрополии Русской православной церкви. В состав делегации, организованной с помощью благотворительного фонда «Доброволец Донбасса», вошли не только священнослужители Пермской епархии, но и представитель Регионального духовного управления мусульман Пермского края.

От епархии на Донбасс отправились руководитель отдела по взаимоотношению с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Константин Остренко, руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности священник Димитрий Таранченко, автор-исполнитель духовных песен протодиакон Николай Червон. Духовное управление мусульман Пермского края в поездке представил имам-мухтасиб Рустам хазрат Рахматуллин из Березниковского мухтасибата.

На Донбассе священнослужители совершали молебны, таинства и просветительские беседы в госпиталях, а также встретились с педагогами Луганска. Прибывшие передали гуманитарную помощь, собранную жителями Прикамья.