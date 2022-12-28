В Башкирии расселили более 80 тысяч кв. м. аварийного жилья

В Башкирии за четыре года было расселено более 80 тыс. кв. м. аварийного жилья, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров, передает пресс-служба правительства республики.

В адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья участвуют 213 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Из них 129 домов общей площадью 36,7 тыс. кв. м. расселяются при участии средств федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На реализацию программы выделено более 1,7 млрд руб. Ее участниками являются 26 муниципальных образований. Согласно программе, граждане взамен аварийного жилья могут получить благоустроенное жилье или выплату. Переселение граждан в рамках адресной программы должны завершиться до 1 июня 2023 года.

До 1 апреля будет сформирован реестр домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года, в который включат в первую очередь те дома, в которых есть риски обрушения стен или потолков.

Сейчас подготовлен проект постановления правительства, которым уточняются показатели программы с учетом изменений в площади аварийного жилищного фонда и количестве расселяемых граждан.

Венера Хисамова

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