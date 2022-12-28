Каневской районный суд эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

Утром 28 декабря сотрудники и посетители Каневского районного суда были эвакуированы из-за сообщения о минировании здания. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по муниципалитету.

После эвакуации людей полицейский-кинолог обследовал территорию и здание суда. По итогу информация о минировании не подтвердилась.

В 2022 году регулярно появляются сообщения о минировании судов и других учреждений Крыма. На конец октября из-за анонимных сообщений суды региона эвакуировали почти 50 раз после начала спецоперации.

Татьяна Ручкина

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