В Сочи жилье в новостройке с начала года подорожало более чем на 20%

В середине декабря 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Сочи достигла 330,7 тыс. руб. Это на 21,6% больше, чем в начале января. Тогда квадратный метр в новостройке стоил 269,7 тыс. руб. Об этом сообщает Городской риэлторский центр города-курорта.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Сочи на 100 тыс. руб. превышает среднерыночную стоимость недвижимости в курортной столице России. В соответствии с постановлением главы Сочи, среднерыночная стоимость квадратного метра жилья в четвертом квартале 2022 года в разных районах курортного города составляет от 155,2 до 238,9 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что положительная динамика цен на апартаменты фиксировалась в семи из двенадцати месяцев 2022 года. Наиболее существенный рост отмечен в октябре по отношению к сентябрю – на 22%. Удорожание жилья специалисты связывают с востребованностью квартир в новых жилищных комплексах.

Дмитрий Нестеренко

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