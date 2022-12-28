В Челябинске преступную группу будут судить за обман граждан при бронировании отелей

В Челябинске завершено расследование уголовного дела десяти граждан, похитивших средства 45 интернет-пользователей. Их обвиняют в мошенничестве и в участии в деятельности преступного сообщества, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Материалы дела направили на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска.

Установлено, что схему интернет-мошенничества участники преступного сообщества разработали и применяли в 2020 году. Они создали копии сайтов трех популярных туристических компаний. Посетители ресурсов, желая забронировать номера в санаториях, перечисляли деньги на подставные счета. Обман они осознавали по прибытии на отдых.

Кроме того, участники группы связывались с пользователями, которые планировали купить в интернете запчасти для автомобилей, и предлагали им приобрести товары по цене намного ниже рыночной. После перевода средств злоумышленники переставали выходить на связь.

Участников группы задержали в Челябинске и Москве. У них изъяли банковские карты, печати, образцы типовых договоров купли-продажи и часть похищенных денег. С целью возмещения гражданского иска арестовали принадлежащие обвиняемым 1,5 млн руб. и два автомобиля. Всего от их действий пострадали 45 граждан из 16 регионов России.