В Краснодаре для детей-сирот купили квартиры на 361 млн рублей

В 2022 году в Краснодаре для детей, оставшихся без родителей, купили более 130 квартир. На эти цели из бюджета Краснодарского края была предоставлена субвенция в размере 361 млн руб., сообщил глава города Евгения Наумов в Telegram-канале.

В предоставляемых детям-сиротам квартирах сделали ремонт, установили сантехнику, оборудовали кухню и закупили все необходимое. По словам мэра Краснодара, в 2023 году эта работа будет продолжена.

28 декабря в городе вручили ключи от новых квартир трем девушкам, оставшимся без родителей.

В 2021 году на покупку жилья детям-сиротам потратили 491,9 млн руб. Всего было приобретено 165 однокомнатных квартир.

Татьяна Ручкина

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