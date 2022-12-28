Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как продвигается строительство клубного дома в Раменках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Донстрой» Фото: «Донстрой»

Наблюдать за развитием жилых комплексов «Донстроя» всегда интересно: красивые, продуманные проекты сначала обретают черты, затем превращаются в дома, в которых люди хотят жить. Новостройки этого девелопера быстро становятся популярными на рынке и строятся всегда в графике.

И сейчас во втором клубном доме «Река» в Раменках монолит достиг 5-го этажа. Залито уже около 15,5 тыс. кубометров бетона — почти 70% от запланированного объема. Строители начали прокладывать инженерные коммуникации внутри здания, приступили к отделке входных групп, технических помещений паркинга и монтажу фасадных лесов. А следом за монолитными работами начнется монтаж лифтов. Все необходимое оборудование всемирно известного немецкого бренда ThyssenKrupp полностью поставлено на строительную площадку второй «Реки» в Раменках. Всего в премиальном клубном доме «Донстрой» смонтирует 10 бесшумных лифтов. Кабины будут выполнены по индивидуальному дизайн-проекту.

Во втором клубном доме «Река» предусмотрено всего 154 квартиры и двухуровневый подземный паркинг на 241 машино-место, куда можно спуститься на лифте с любого жилого этажа. В лобби будет выполнена авторская отделка. Во входной группе с эксклюзивным освещением разместятся ресепшен-зона и элегантная мягкая мебель. На первом этаже здания также запланировано пять коммерческих помещений площадью почти 700 кв. м.

Сейчас в экспозиции «Реки-2» представлено 42 лота с разнообразными планировками — от однокомнатных до просторных шестикомнатных квартир площадью чуть менее 300 м. Могут клиентам в офисе продаже предложить и уникальные квартиры с зимним садом и террасой.