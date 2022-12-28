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В Ульяновске вручили Орден Мужества родителям погибшего военнослужащего

В Ульяновске вручили Орден Мужества родителям погибшего военнослужащего Олега Торова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Морской пехотинец погиб 11 июня в ходе специальной военной операции на Украине при освобождении поселка Врубовка Луганской народной республики. Он ценой собственной жизни прикрыл попавших в огневое кольцо сослуживцев. В Ульяновске у военнослужащего остались жена и две дочери.

Военнослужащий ранее работал в поисково-спасательной службе Ульяновска, имеет медаль «За возвращение Крыма».

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