В Ульяновске вручили Орден Мужества родителям погибшего военнослужащего Олега Торова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Морской пехотинец погиб 11 июня в ходе специальной военной операции на Украине при освобождении поселка Врубовка Луганской народной республики. Он ценой собственной жизни прикрыл попавших в огневое кольцо сослуживцев. В Ульяновске у военнослужащего остались жена и две дочери.

Военнослужащий ранее работал в поисково-спасательной службе Ульяновска, имеет медаль «За возвращение Крыма».