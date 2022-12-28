Против ставропольских чиновников возбуждено дело о халатности с ущербом 48,8 млрд рублей

Следственным комитетом Ставропольского края возбуждено уголовное дело халатности против должностных лиц в администрации Кочубеевского района и в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Фигуранты дела причастны к нанесению ущерба в размере 48,8 млрд руб., сообщает пресс-служба СУ СКР Ставрополья. Данные подозреваемых не раскрывают.

Как сообщают правоохранительные органы, с 2015 по 2022 год на Приозерном участке Кочубеевского района коммерческая организация с разрешения минприроды региона осуществляла добычу песчано-гравийной смеси. В результате отсутствия контроля местных властей и профильного ведомства, компания складировала добытые ископаемые на землях сельхозназначения.

«В результате не надлежащего использования организацией участка, окружающей среде и природному слою земли причинены тяжкие последствия в виде уничтожения плодородного слоя земли и непригодности участка для сельскохозяйственного производства», — сообщает пресс-служба СУ СКР Ставрополья.

По материалам прокуратуры Ставропольского края и региональной УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия.

Летом этого года против руководства добывающей организации также возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Анастасия Назарова