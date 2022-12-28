Рыбзавод на Ямале начал поставлять продукцию на Международную космическую станцию

Рыбоперерабатывающее предприятие «Салехардский комбинат» (Ямало-Ненецкий автономный округ) начал поставлять продукцию на Международную космическую станцию (МКС). В пресс-службе комбината отметили, что продукция получила одобрение Российской академии наук и Роскосмоса.

На МКС кораблем «Прогресс МС-20» были отправлены рыбные консервы «Сырок в томатном соусе», «Пыжьян в желе» и «Сырок в желе». Рецептуру для космонавтов менять не стали.

В 2023 году «Салехардский комбинат» выпустит специальную лимитированную серию консервов с дизайном по мотивам экспедиции МКС и космического пространства.

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