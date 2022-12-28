В реках Башкирии обнаружено превышение марганца, ртути, железа и нефтепродуктов

Специалисты Башгидрометцентра в ноябре проверили загрязненность воды в 22 реках республики. Так, в реке Уршак в районе деревни Булгаково обнаружено превышение содержания марганца в 15 раз и ртути более чем в два раза. Также содержание ртути в три раза превышено в реке Белая, протекающей от Мелеуза до Благовещенска.

В реке Кизил в селе Бурангулово предельно допустимая концентрация соединений железа превышена в девять раз, заключили эксперты. В реке Белой в черте Салавата зафиксировано двукратное превышение хлоридов, фенола, соединений азота, меди, в три раза превышено содержание нефтепродуктов.

Карина Мамаева

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