Очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани нет

По направлению к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края все накопительные площадки для автомобилей выведены в резерв. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

За минувшие сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 278 машин и 324 пассажира. Всего через паромную переправу с ночи 9 октября по 28 декабря в порт «Керчь» отправили более 17 тыс. машин и 24,2 тыс. пассажиров.

«Приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы. На перехватывающей парковке в пос. Ильич работает столовая, есть пункт обогрева, дежурят два волонтера»,— отмечается в сообщении.

В крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, которые ввели 27 октября. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только автомобили с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости.

Дмитрий Нестеренко

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