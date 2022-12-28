Севастополю на рекультивацию двух свалок направят 361 млн рублей

В 2023 году за счет федерального бюджета финансирование госпрограммы Севастополя «Экология и охрана окружающей среды» увеличат на 361 млн руб. Эти средства направят на рекультивацию двух свалок, сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии региона.

Рекультивация полигонов пройдет по проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Речь идет о проектах «Суздальские высоты» и «Трензина балка» — заброшенная свалка на лесном участке.

Кроме того, по словам директора департамента природных ресурсов и экологии Юлии Гавриловой, в 2023 году на 16 млн руб. увеличится финансирование компенсационного озеленения.

Сейчас в Севастополе впервые составляют перечень природоохранных мероприятий, которые будут профинансированы за счет поступивших в бюджет экологических платежей и штрафов в размере 73 млн руб.

«В наш перечень вошли мероприятия по проектированию и расчистке русел рек, ведению мониторинга опасных геологических процессов — оползней, мониторингу краснокнижных животных и растений, инвентаризации зеленых насаждений и санитарной очистке особо охраняемых природных территорий»,— отметила Юлия Гаврилова.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram