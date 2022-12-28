Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:55

Пермского оппозиционера вновь привлекают к ответственности за записи в соцсетях

В отношении пермского оппозиционера Константина Окунева возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом господин Окунев сообщил в соцсети.

Основанием для очередного, уже шестого административного дела, послужили материалы Центра по противодействию экстремизма краевого ГУ МВД — по мнению полиции, господин Окунев разместил в интернете пост, направленный на возбуждение ненависти и вражды.

В размещенных текстах он высказывал свое мнение по поводу специальной военной операции и электорате президента РФ Владимира Путина. Административное дело рассмотрит Дзержинский суд Перми.

В середине ноября Дзержинский суд Перми признал его виновным в повторном распространении информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, и оштрафовал на 150 тыс. руб. Это был уже пятый протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Константина Окунева из-за его публикаций в соцсетях. Два протокола были составлены по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). По результатам их рассмотрения на господина Окунева были наложены штрафы в сумме 35 тыс. руб. и 50 тыс. руб. Кроме того, экс-депутат признан виновным в неуважении к власти, за что суд оштрафовал его еще на 31 тыс. руб. Константин Окунев также был оштрафован на 2 тыс. руб. за использование фото с элементами нацистской символики. Эти судебные решения защита политика также намерена обжаловать.

В июне 2022 года на основании требования генпрокуратуры администрация «ВКонтакте» заблокировала страницу господина Окунева.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...