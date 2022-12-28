Пермского оппозиционера вновь привлекают к ответственности за записи в соцсетях

В отношении пермского оппозиционера Константина Окунева возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом господин Окунев сообщил в соцсети.

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Основанием для очередного, уже шестого административного дела, послужили материалы Центра по противодействию экстремизма краевого ГУ МВД — по мнению полиции, господин Окунев разместил в интернете пост, направленный на возбуждение ненависти и вражды.

В размещенных текстах он высказывал свое мнение по поводу специальной военной операции и электорате президента РФ Владимира Путина. Административное дело рассмотрит Дзержинский суд Перми.

В середине ноября Дзержинский суд Перми признал его виновным в повторном распространении информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, и оштрафовал на 150 тыс. руб. Это был уже пятый протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Константина Окунева из-за его публикаций в соцсетях. Два протокола были составлены по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). По результатам их рассмотрения на господина Окунева были наложены штрафы в сумме 35 тыс. руб. и 50 тыс. руб. Кроме того, экс-депутат признан виновным в неуважении к власти, за что суд оштрафовал его еще на 31 тыс. руб. Константин Окунев также был оштрафован на 2 тыс. руб. за использование фото с элементами нацистской символики. Эти судебные решения защита политика также намерена обжаловать.

В июне 2022 года на основании требования генпрокуратуры администрация «ВКонтакте» заблокировала страницу господина Окунева.