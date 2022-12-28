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обновлено 13:20

Четверо жителей Перми обвиняются в сбыте поддельных денег на сумму 1,2 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сбыте и легализации поддельных денег на сумму свыше 1,2 млн руб. Перед судом предстанут четыре жителя Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия обвиняемые сбывали поддельные купюры достоинством в 5 тыс. руб. с апреля по май 2022 года. В частности, молодые люди заказали из Москвы курьером доставку, а также привезли самостоятельно в Пермь не менее 243 поддельных банкнот. Часть подделок они сбыли в магазинах и торговых сетях. Другая часть фальшивок была использована при покупке иномарки в одном из салонов Перми.

Пресечена преступная деятельность группы в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. Все фальшивые денежные средства были изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Мотовилихинский суд Перми для рассмотрения по существу.

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