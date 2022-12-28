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обновлено 13:21

Место Sephora в ТРК «Семья» займет магазин сети «РИВ ГОШ»

В администрации ТРК «Семья» сообщили, что отдел, ранее занимаемый косметическим отделом Sephora, арендует сеть «РИВ ГОШ». Администрация торгового центра и парфюмерно-косметическая сеть «РИВ ГОШ» согласовали условия расширения магазина бренда. Новой площадкой сети в «Семье» станет помещение на первом этаже второй очереди, где до своего закрытия работал магазин Sephora. С учетом реконструкции «РИВ ГОШ» сможет увеличить площадь примерно на 20%.

Открыть обновленный отдел РИВ ГОШ планируется в марте 2023 года. До этого он будет работать на прежнем месте. По данным справочника 2ГИС, сейчас магазин РИВ ГОШ функционирует на первом этаже второй очереди «Семьи».

Отметим, что в марте этого года косметический ритейлер Sephora объявил о своем уходе с российского рынка. В июле стало известно, что Sephora продаст свои российские магазины под брендом Ile de Beaut местному менеджменту.

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