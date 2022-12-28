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22-летнего предпринимателя в Удмуртии подозревают в незаконной вырубке сосен на 2 млн рублей

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 22-летнего индивидуального предпринимателя, работающего в сфере лесопереработки. Молодого человека подозревают в хищении древесины в лесопарковой зоне одной из деревень Якшур-Бодьинского района, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Всего похищено 11 сырорастущих сосен. Ущерб превысил 2 млн руб. По версии следствия, подозреваемый незаконно срубил деревья, после чего на грузовом автомобиле «Урал» намеревался древесину вывезти.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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