Верховный суд США заблокировал отмену миграционной политики Трампа

Верховный суд США проголосовал за временное сохранение действия программы, которая позволяет высылать мигрантов, прибывших в страну с мексиканской границы, без предоставления им убежища. Решение принято на заседании во вторник, 27 декабря.

Сама программа была принята во время президентства Дональда Трампа. За ее сохранение проголосовали пять судей из четырех, пишет Politico. Окончательное решение будет принято к концу июня. Устные прения состоятся в феврале и марте 2023 года, уточняет Politico.

С марта 2020 года пограничные службы США воспользовались правом высылать мигрантов более 2 млн раз, пишет издание. Они обосновывали свои действия пандемией коронавируса. В 2022 году медицинские власти США заявили, что действие директивы можно приостановить из-за снижения уровня заболеваемости.

Олеся Павленко