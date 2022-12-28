В Иркутске судят заключенного, обманувшего по телефону более 20 директоров школ и детсадов

В Кировский районный суд Иркутска передано уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии в Саратовской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, уголовное дело, возбужденное по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), касается серии телефонных мошенничеств в отношении руководителей школ и детских садов в нескольких регионах России.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в колонии в Саратовской области, подыскивал через интернет контакты образовательных учреждений. В разговоре с руководителями школ он представлялся сотрудником надзорных ведомств, предупреждал о предстоящей проверке и предлагал организовать фуршет для того, чтобы удовлетворить комиссию. После этого просил перевести на банковский счет определенную сумму для организации банкета, как правило, не более 60 тыс. руб.»,— отмечается в сообщении.

По данным ведомства, следуя своей методике, мужчина смог обмануть 23 руководителей образовательных учреждений из Иркутской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Орловской, Саратовской областей и других регионов России на общую сумму около 500 тыс. руб. Как пояснили «Ъ» в прокуратуре Приангарья, мужчина будет осужден по месту выявления и расследования его преступлений. Злоумышленник уже этапирован в Иркутск.

Влад Никифоров, Иркутск