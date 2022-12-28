С начала года татарстанцы совершили свыше 728 млн операций с использованием карт

За январь-сентябрь жители Татарстана совершили 728,7 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, что на 11% больше, чем годом ранее. Сумма безналичных платежей составила 514,1 млрд руб., увеличившись на 12%. Об этом говорится в сообщении Отделения — Национального банка по региону Волго-Вятского главного управления Центробанка.

В среднем жители Татарстана расплачиваются картами в 20 раз чаще, чем наличными. Средний размер безналичного платежа в регионе составляет 705 руб., а средняя сумма при снятии денег — 15,1 тыс.

"Ъ-Казань"