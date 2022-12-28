В Екатеринбурге 29 декабря откроется выставка «Андеграунд-2023»

В Музее архитектуры и дизайна в Екатеринбурге с 29 декабря начнет работать для посетителей выставочный проект «Андеграунд-2023». На нем представлено около 60 художников-экспериментаторов, сюрреалистов, концептуалистов.

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«Здесь и известные имена, члены различных творческих союзов, и художники, у которых только начинается активная творческая жизнь»,— отметили организаторы. Среди экспонируемых художников: Лев Карнаухов, Катя Дерун, Сергей Лаушкин, Виктор Ремезов, Андрей Козлов, Евгений Арбенев, Леонид Баранов. Выставка будет работать до 8 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Андеграунд-2023» в Музее архитектуры и дизайна в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставочный проект «Андеграунд-2023» в Музее архитектуры и дизайна в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Выставочный проект «Андеграунд» организуется в Екатеринбурге ежегодно при участии художника Льва Хабарова и галериста Салавата Фазлитдинова. «Андеграунд — направление в искусстве, декларирующее отказ от привычных, несомненных архетипов художественного творчества, коммерчески мотивированных эстетических принципов, популярных художественных методов, жанров, сюжетов. Это визуализация разного рода напряжений, возникающих в потоке современной жизни, своеобразное разочарование, протест и опровержение существующей художественной практики»,— говорится в описании проекта.

Николай Яблонский