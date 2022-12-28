Волгоградское учреждение оштрафовали на 20 млн рублей за картельный сговор с подрядчиком

В Волгограде после прокурорской проверки муниципальное бюджетное учреждение «Северное» привлечено к административной ответственности за картельный сговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

При проверке расходования бюджетных средств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на благоустройство парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Краснооктябрьском районе были выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Установлено, что при проведении электронного аукциона с начальной ценой 140 млн руб. МБУ «Северное» и ООО «ГК «ВСП-Сервис» вступили в картельный сговор для заключения контракта по максимально высокой цене. В последующем к благоустройству должен был подключиться субподрядчик ООО «ГК «ВСП-Сервис», который должен был выполнить 80% объема работ.

В отношении ООО «ГК «ВСП-Сервис» и МБУ «Северное» возбуждены административные дела.

Постановлением УФАС по Волгоградской области МБУ «Северное» оштрафовано на 20 млн руб. Учреждение обжаловало постановление УФАС в арбитражный суд с требованием отменить его. Однако суд оставил постановление без изменения.

ООО «ГК «ВСП-Сервис» было оштрафовано на 1,5 млн руб. Оно также обжаловано.

Марина Ковалева