Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Волгоградское учреждение оштрафовали на 20 млн рублей за картельный сговор с подрядчиком

В Волгограде после прокурорской проверки муниципальное бюджетное учреждение «Северное» привлечено к административной ответственности за картельный сговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

При проверке расходования бюджетных средств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на благоустройство парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Краснооктябрьском районе были выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Установлено, что при проведении электронного аукциона с начальной ценой 140 млн руб. МБУ «Северное» и ООО «ГК «ВСП-Сервис» вступили в картельный сговор для заключения контракта по максимально высокой цене. В последующем к благоустройству должен был подключиться субподрядчик ООО «ГК «ВСП-Сервис», который должен был выполнить 80% объема работ.

В отношении ООО «ГК «ВСП-Сервис» и МБУ «Северное» возбуждены административные дела.

Постановлением УФАС по Волгоградской области МБУ «Северное» оштрафовано на 20 млн руб. Учреждение обжаловало постановление УФАС в арбитражный суд с требованием отменить его. Однако суд оставил постановление без изменения.

ООО «ГК «ВСП-Сервис» было оштрафовано на 1,5 млн руб. Оно также обжаловано.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...