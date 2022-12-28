Пользователи криптобиржи FTX подали против нее коллективный иск

Пользователи обанкротившейся в ноябре FTX Group подали коллективный иск к криптовалютной компании и ее бывшим топ-менеджерам, включая Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщает Reuters. Иск был подан в суд по делам о банкротстве в Делавэре. Истцы просят признать, что все средства, которые были переведены пользователями на счета биржи, не являются собственностью FTX Group и должны быть возвращены в приоритетном порядке. Иск подан от лица как американских, так и зарубежных клиентов компании.

Напомним, что FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября. Тогда же сообщили об уходе с поста генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, а сама компания перешла под внешнее управление. Расследованием краха компании занялись власти США и Багамских островов, где была зарегистрирована FTX Group. 16 ноября в суд на Сэма Бэнкмана-Фрида подали американские инвесторы. В иске на $11 млрд они обвинили его в создании финансовой пирамиды. 12 декабря Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах по официальному запросу из США, а на следующий день американские власти предъявили ему обвинения в организации схемы обмана инвесторов FTX, которые вложили в биржу в общей сложности $1,8 млрд. По данным следствия, основатель FTX тайно переводил средства клиентов на счета другой своей компании — трейдинговой платформы Alameda Research. 21 декабря сооснователь FTX Гэри Ван и бывший гендиректор компании Alameda Research Кэролайн Эллисон признали свою вину по делу о мошенничестве. Сам Бэнкман-Фрид в итоге был экстрадирован в США и предстанет перед судом.

Накануне также стало известно, что американские власти инициировали новое расследование в отношении FTX. По данным Bloomberg, Министерство юстиции завело уголовное дело по факту кражи цифровых активов клиентов в результате хакерской атаки. Уже через несколько часов после того, как FTX объявила о банкротстве, со счетов клиентов было выведено около $370 млн.

Кирилл Сарханянц