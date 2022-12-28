В Липецком политехе и Орловском госуниверситете создадут военные учебные центры

Правительство РФ распорядилось создать 16 военных учебных центров при российских вузах, следует из опубликованного документа. В число образовательных учреждений вошли Липецкий государственный технический университет и Орловский госуниверситет имени И. С. Тургенева.

Создание военных учебных центров поручено Минобрнауки и Минсельхозу РФ (некоторые вузы находятся в подчинении аграрного ведомства). Военная подготовка будет проходить по очной форме обучения.

Распоряжение правительства было создано 23 декабря, а опубликовано 27 декабря. Военные учебные центры готовят кадровых офицеров. Предполагается, что после обучения в таком центре студенты будут служить по контракту.

Пресс-служба правительства Орловской области сообщила, что отбор в военный учебный центр среди студентов второго курса бакалавриата и специалитета начнется в марте 2023 года и продолжится до июля, а сами занятия начнутся в сентябре. Претенденты пройдут медицинскую комиссию и психологическое освидетельствование, а также физические испытания: подтягивания, бег на 100 м и на 3 км. «Последним препятствием перед поступлением станет оценка успеваемости. Комиссия рассчитает средний балл по результатам учебы за два года», — отметили в пресс-службе. В первый набор войдут 108 человек.

Военные учебные центры уже работают в других вузах Черноземья. Они открыты в Белгородском государственном технологическом университете имени В. Г. Шухова, в Воронежском госуниверситете и опорном техническом университете, курском Юго-Западном университете и Тамбовском госуниверситете имени Г. Р. Державина.

Как в вузах Воронежа укрепляют патриотические настроения студентов — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Наука Родину любить».

Александр Прытков

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