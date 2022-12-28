Бывшего вице-мэра из ХМАО оштрафовали за выписывание себе премий

Суд оштрафовал на 100 тыс. руб. бывшего заместителя мэра Советского (Ханты-Мансийский автономный округ) Валентина Катасонова за выписывание премий самому себе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Распоряжения о выплате себе премии «за выполнение особо важных и сложных заданий» он подписывал в августе и сентябре. Об этом после проверки узнал сотрудник прокуратуры, который возбудил дело о нецелевом использовании бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ).

Взысканные с бывшего вице-мера средства пойдут в бюджет Советского. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

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