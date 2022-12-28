Организатора нелегальных полетов на дельтаплане осудят в Нижегородской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора полетов, которого после жесткой посадки дельтаплана обвиняют в оказании небезопасных услуг, повлекших тяжкий вред здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центральное МСУТ СКР Фото: Центральное МСУТ СКР

Частный дельталет Aeros упал в лес около деревни Чаглава Кстовского района 14 августа. Установлено, что жесткая посадка произошла во время дополнительного круга, который сделал нелегальный воздушный перевозчик. Причиной происшествия стали ошибки пилотирования, так как организатор полетов не прошел обучение.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Кстовский городской суд для рассмотрения по существу.

Елена Ковалева