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Коммерсантъ FM
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Верховный суд запретил требовать от бывших сожителей вернуть денежные переводы

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) России распорядилась направить на новое рассмотрение дело о взыскании средств, перечислявшихся ответчице истцом (ее бывшим сожителем). ВС не согласился с выводами районного суда о том, что доводы истца о наличии устных договоренностей с ответчиком о долговом характере переводов являются достаточным основанием для признания факта неосновательного обогащения.

Истец заявил, что в течение трех лет на регулярной основе перечислял ответчице средства для личных нужд из-за ее тяжелого финансового положения. За три года он перевел ей 924 тыс. руб. — теперь он отмечает, что перечислял платежи «во временное пользование» с надеждой на их дальнейший возврат.

«При перечислении средств не было указано назначение платежей и оснований перевода, но истец утверждал об устной договоренности, что деньги передаются в долг»,— объясняются в материале РАПСИ детали фабулы дела.

Суд апелляционной инстанции и кассационный суд общей юрисдикции согласились с выводами районного суда о наличии факта неосновательного обогащения со стороны ответчика — и признали, что средства подлежат взысканию в пользу истца.

Однако судьи ВС сочли, что между сторонами отсутствовали какие-либо договоренности об исполнении финансовых обязательств. «Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления»,— отметили в высшей инстанции.

В ВС России также указали, что суды первой и апелляционной инстанций не дали правовую оценку тому обстоятельству, что истец не ставил условий о возврате денег до прекращения отношений с ответчицей. Судами также не был установлен факт наличия между сторонами долговых обязательств.

Андрей Сапожников

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