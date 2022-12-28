В Волгограде двое бывших директоров задолжали работникам организации 4,5 млн рублей

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего и 54-летнего бывших директоров коммерческой организации, которые обвиняются в полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 54-летний обвиняемый, занимая с 2019 года по июль 2021 года должность директора организации, которая занималась штукатурными работами, не выплачивал зарплату бухгалтеру.

С июля 2021 года директором организации был назначен второй обвиняемый, который не платил зарплату еще девяти сотрудникам.

Общая сумма задолженности перед работниками организации со стороны двух директоров составила 4,5 млн руб. Следствие считает, что у обоих руководителей фактическая возможность выплачивать зарплату подчиненным была, однако средства тратились на иные нужды.

После процессуального вмешательства следователей долги перед работниками были погашены. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Марина Ковалева