В Сочи открыли пункт сбора гуманитарной помощи участникам СВО

Волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи открылся в Сочи в рамках всероссийской акции «МыВместе». Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Гуманитарную помощь для военнослужащих и новогодние подарки для их детей принимают на третьем этаже торгового центра, расположенного на ул. Северная, 6. Пункт работает с 13:00 до 19:00. Также жители и гости курорта могут записать и отправить видеопоздравления участникам специальной военной операции. Финансовую помощь семьям участников СВО из Сочи можно оказать и через благотворительный фонд «Скорей добрей».

Дмитрий Нестеренко

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