В Иркутской области с 29 декабря вводится особый противопожарный режим из-за пиротехники

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что особый режим противопожарной безопасности вводится с 8 утра 29 декабря до 8 утра 9 января. В период его действия на определенных территориях будет установлен запрет на использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности, за исключением бенгальских огней и хлопушек.

«Введение режима позволит нам усилить охрану объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Речь идет о коммунальных системах, лечебных учреждениях и другой социальной инфраструктуре», - прокомментировал решение чиновник.

Он также отметил, что для использования пиротехники власти определили 149 специальных площадок. 64 из них – в Иркутске. «Прошу всех ответственно отнестись к вопросам своей безопасности, чтобы праздники запомнились только позитивными эмоциями», - заявил губернатор.

С 14 декабря в регионе также стартовали проверки качества и безопасности пиротехнических изделий, а также пресечение несанкционированной торговли этими товарами. Рейды проводят уполномоченные надзорные органы. Как сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, проверочные мероприятия продлятся до 14 января 2023 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова