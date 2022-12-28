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УФАС обязал аэропорт Уфы пересмотреть итоги конкурса на ремонт аэровокзала

Управление ФАС по Башкирии удовлетворило жалобу уфимского ООО «Компания Строймонтажинновация» на закупку международного аэропорта «Уфа», который искал подрядчика для ремонта помещений аэровокзала на 600 мест. Начальная цена контракта — 129 млн руб.

Итоги должны были подвести 30 ноября. Закупку признали несостоявшейся, поскольку заявки всех четырех участников были отклонены. По мнению одного из участников конкурса — «Компании СтройМонтажИнновация» — аэропорт необоснованно отклонил его заявку из-за несоответствия требованиям техзадания. Заказчик посчитал, что марки внутренних кассетных блоков и кабелей, указанных в заявке, не соответствуют их требованиям.

Комиссия УФАС проверила характеристики предложенных потенциальным подрядчиком материалов и установила, что заявка соответствовала требованиям закупочной документации. В частности, установлено, что маркировка кассетных блоков отличалась «в связи с началом параллельного импорта и переориентацией российских производителей на импортозамещение».

Международному аэропорту «Уфа» предписано отменить протокол рассмотрения заявок и завершить процедуру закупки до 27 января.

ООО «Компания СтройМонтажИнновация», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирована в Уфе в 2013 году. Общество специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, принадлежит Сергею Низола. По итогам 2021 года выручка компании составила 9,8 млн руб., чистая прибыль — 246 тыс. руб.

Карина Мамаева

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