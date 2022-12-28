Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2022 года

Федерация плавания Пермского края отчиталась о результатах спортсменов региона на соревнованиях 2022 года. Ведущие пловцы Прикамья на окружных, российских и международных стартах завоевали 43 медали: 17 золотых, 15 серебряных, 11 бронзовых.

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В рамках благотворительной программы «Уралхим» – спорту» филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддерживает развитие плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи спортсмены региона успешно выступают на соревнованиях разных уровней.

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

– Из года в год мы видим высокие спортивные достижения пловцов Пермского края на престижных российских соревнованиях. Регион достойно представляют спортсмены из Краснокамска, Перми, Осы, Березников, Губахи и других городов. Благодаря тому что плавание получило статус базового вида спорта Пермского края на 2022–2026 годы, его развитие усилится, и мы увидим дальнейший рост числа детей, занимающихся им.

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В 2022 году десять медалей в копилку сборной Пермского края принесла Екатерина Сорокина из Краснокамска (тренер Лидия Бирюкова). Например, на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Сукко (Краснодарский край) в упорной борьбе она завоевала золотую медаль на дистанции 25 км. Спортсменка выполнила норматив на присвоение звания «Мастер спорта России международного класса». Екатерина Сорокина входит в основной состав сборной команды России по плаванию.

Благодаря успешным выступлениям кандидатами в сборную России по плаванию также стали спортсмены из Пермского края: Руслан Садыков, Дарья и Ксения Максимовы (Краснокамск, тренер Лидия Бирюкова), Кира Манохина («Олимпия-Пермь», тренер Андрей Орехов), Дарья Копылова (Оса, тренер Олеся Копылова).

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В 2022 году Федерация плавания Пермского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона, а также компаний «Уралхим» и «Уралкалий» организовала два региональных чемпионата, три первенства и всероссийские соревнования «Пермская волна» в честь 300-летия Перми. Следующие региональные старты – чемпионат и первенство Пермского края по плаванию – запланированы на 15–17 февраля 2023 года. Они пройдут в бассейне «Олимпия-Пермь». По итогам краевых соревнований снова будет сформирована сборная команда края для выступления на состязаниях более высоких уровней.