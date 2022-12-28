Маршрутка столкнулась с трамваем в Барнауле

В Барнауле произошла авария с участием пассажирского транспорта, сообщили в правоохранительных органах Алтайского края. По данным регионального управления СКР, которое организовало проверку по факту инцидента, на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова трамвай врезался в микроавтобус 77-го маршрута.

В аварии пострадали пассажиры маршрутки. Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, с различными травмами доставлены в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Проверка установила, что водитель маршрутки не уступил преимущественное право проезда трамваю.

Следствие даст оценку действиям автоперевозчика на предмет оказания услуг по перевозке пассажиров с соблюдением действующих требований безопасности, сообщила официальный представитель управления СКР Людмила Рязанцева.

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Илья Николаев