В Магнитогорске мобилизованного арестовали за убийство офицера

Магнитогорский гарнизонный военный суд заключил под стражу до 27 февраля мобилизованного, обвиняемого в причинении насилия своему командиру. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

По версии следствия, вечером 23 декабря старший сержант в купе штабного вагона воинского эшелона, находящегося на станции Мисяш, в состоянии опьянения напал на капитана, также призванного по мобилизации. От полученных травм последний скончался на месте. Старшему сержанту предъявили обвинение по ч. 3 ст. 334 УК РФ (применение насилия к начальнику во время военной службы).