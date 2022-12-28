«Аэрофлот» потребует модифицировать кабину выпускаемого в Казани самолета Ту-214

Компания «Аэрофлот» намерена потребовать модифицировать кабину выпускаемого на Казанском авиазаводе гражданского самолета Ту-214 под сокращенный экипаж. Об этом заявил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, сообщает PБК.

«В части Ту-214 у нас однозначно будут требования по переходу или приведению его к двухчленному экипажу. Это сложновыполнимая задача для производителя, но мы такое требование не снимем и будем на нем настаивать», — отметил господин Александровский.

По его словам, первые поставки могут быть с кабиной для трех членов экипажа, и в этом случае компания может согласиться с ними, но позже выдвинет условия о неком фиксированном сроке, чтобы требования авиакомпании были приведены в соответствие, поскольку иначе предприятие понесет дополнительные расходы.

Он добавил, что первые поставки Ту-214 «Аэрофлоту» запланированы на 2024 год.

"Ъ-Казань"