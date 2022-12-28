Подписано концессионное соглашение о создании частного пансионата в Башкирии

Министерство семьи и труда Башкирии подписало концессионное соглашение по строительству частного пансионата для пожилых и инвалидов на 36 койко-мест в селе Канлы Кушнаренковского района, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Инвестором выступает АНО центр соцобслуживания населения «Доверие-Кушнаренково». Концессионное соглашение заключено на 40 лет.

Пансионат расположится в здании ранее закрытой школы 1989 года постройки. Сегодня его степень износа составляет 65%. За два года концессионер реконструирует объект, закупит оборудование и получит разрешение на ввод пансионата в эксплуатацию. Благодаря проекту будут созданы не менее 20 рабочих мест.

После реконструкции площадь объекта увеличится более чем в два раза и составит 779 кв. м. В проект будут вложены 20,1 млн руб., из них 8,1 млн руб. — средства инвестора, 6 млн руб. — грант и еще столько же — заемные деньги. Срок окупаемости инвестиций составит 12 лет.

Концессионное соглашение предусматривает передачу на безвозмездной основе в пользование инвестору на весь срок объектов недвижимости и земельный участок, которые находятся в госсобственности. После того, как пансионат откроется, власти будут ежегодно предоставлять субсидии в 3,9 млн руб. для организации соцуслуг в стационарной форме нуждающимся гражданам. Из 36 койко-мест 23 места будут выделены пожилым и инвалидам бесплатно, их пребывание будет оплачиваться из регионального бюджета, остальные 13 мест предоставят на коммерческой основе.

Венера Хисамова

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