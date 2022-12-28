На Кубани за сутки выявили 62 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 62 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 22 случая, в Сочи — семь, в Красноармейском районе — пять, в Новороссийске — четыре. По три заболевших обнаружили в Армавире, Горячем Ключе и Кавказском районе, два — в Славянском. Еще по одному заболевшему зарегистрировали в Апшеронском, Белореченском, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Ейском, Калининском, Каневском, Мостовском, Отрадненском, Северском, Староминском и Тбилисском районах.

На амбулаторном лечении находятся 288 человек, в стационарах лечатся 74.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 343 780 случаев коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 332 287 человек, скончались — 11 131 пациента.

В России за сутки выздоровели 8110 человек, заразились 6202. В медучреждения были госпитализированы 1113 пациентов, скончались — 56.

Татьяна Ручкина

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