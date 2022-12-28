В Прикамье начнут развивать детский и сельский туризм

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание законопроект об изменениях в закон «О туризме и туристской деятельности». Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Проект предусматривает развитие и поддержку за счет регионального бюджета, помимо событийного туризма как приоритетного направления, также и социального, детского, сельского и самодеятельного туризма.

Согласно пояснительной записке, законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным в части развития приоритетных направлений государственного регулирования в туристской деятельности.