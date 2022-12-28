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обновлено 11:08

Критиковавшего СВО преподавателя окончательно уволили из Пермского филиала ВШЭ

Бывшего доцента кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ в Перми Динару Гагарину окончательно уволили из вуза. «Со вчерашнего дня я больше не являюсь сотрудником пермской Вышки,— написала госпожа Гагарина в соцсети.— В этот раз не буду выставлять никаких приказов, а, несмотря ни на что, хочу поблагодарить каждого сотрудника кампуса за то, что они были в моей жизни. Это были интересные пять лет, полные надежд, веры в образование и людей. И я рада, что они были, пусть все закончилось так, как оно закончилось. Да, многое из того, во что мы верили и что мы делали, оказалось иллюзией и превратилось в тыкву. Но на фоне происходящего в мире все это теперь малосущественные мелочи. Все мы когда-нибудь уйдем (из Вышки и не только), но важно продержаться до конца, во что-то веря».

Фото: соцсеть Динары Гагариной

Фото: соцсеть Динары Гагариной

Проблемы с руководством филиала НИУ ВШЭ возникли у госпожи Гагариной в октябре. После ее постов в соцсетях с критикой СВО ее отстранили от руководства магистерской программой «Цифровые методы в гуманитарных науках». Затем на преподавателя начали составлять акты о различных дисциплинарных нарушениях. Директор филиала НИУ ВШЭ в Перми Галина Володина сообщила «Ъ-Прикамье», что отстранение Динары Гагариной от руководства программой было ее управленческим решением как руководителя вуза. В начале декабря госпожу Гагарину уволили с должности доцента. После этого она обратилась в Мотовилихинский суд Перми, требуя признать увольнение незаконным.

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