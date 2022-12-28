GWM Poer получил версию от Arctic Trucks

Российское подразделение компании Arctic Trucks, которая специализируется на подготовке автомобилей к бездорожью, представило проект на базе китайского пикапа GWM Poer.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография GWM Poer AT35 Фото: Arctic Trucks GWM Poer AT35 Фото: Arctic Trucks Следующая фотография 1 / 2 GWM Poer AT35 Фото: Arctic Trucks GWM Poer AT35 Фото: Arctic Trucks

Автомобиль оснащается расширителями колесных арок, подножками, новыми амортизаторами и фирменными колесами с внедорожными покрышками, расширенной защитой днища. За доплату пикап можно оснастить дополнительным набором оборудования.

Технически GWM Poer не меняется, сохраняя 150-сильный 2-литровый турбодизель, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Новинка стала второй после Great Wall Wingle 7 китайской моделью, которую доработал Arctic Trucks.

Напомним, премьера GWM Poer для России состоялась летом 2021 года. Модель стала вторым автомобилем бренда после вышедшего ранее на российский рынок Great Wall Wingle 7.

Максим Вершинин